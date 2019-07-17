追求不成公開指女秘書「同房姦宿」等語 男專員判罰20萬

2019-07-17 12:24

〔記者溫于德／台北報導〕某營造公司男專員被控騷擾女秘書，甚至在臉書上發文：「這位秘書在公司旅遊中攜男伴公然同房姦宿」等語，害女秘書身心狀態嚴重受創，憤而提告求償。台北地院審理後認定男專員確實侵害女秘書名譽，判應賠償20萬元，可上訴。

女秘書提告指，她與男專員雖同公司，但雙方並無直接業務上往來，但自2015年10月起，男專員多次傳LINE探問她的交友狀況，也對她說「動了感情」等語句；隔年3至5月間，男專員更莫名其妙以簡訊指責她婚前就公然與男友在公司旅遊時同床共枕，她迫於無奈及恐懼，只得告知公司主管此事，並向警局備案。

然而，男專員仍不思收斂，甚至直接到女秘書辦公位置大聲指責，另經一位男同事於臉書搜尋男專員後，赫然發現男專員在臉書上發出許多毀損女秘書的不實言論，最終害她身心受創，因此求償100萬元，同時要登報道歉。

但男專員辯稱，臉書文章是他的創作小說，純屬虛構，不具惡意批評特定對象，且文內隻字未提及公司名稱、人物姓名等，僅提到「秘書」一詞，客觀上不足以確認對象是誰，另雖曾傳LINE給女秘書，但對話內容並未對第三人公開，其他同事之所以知情，是女秘書外傳所致，與他無關。

法院依據證人證詞認為，男專員發文指「年到30還沒人要」、「連有同性戀傾向的公司司機也圍繞她」、「這位秘書在公司旅遊中攜男伴公然同房姦宿」等文句，均是在指女秘書，另觀察男專員傳給女秘書簡訊，用詞及內容與臉書內容有諸多雷同之處，可見男專員指涉對象是女秘書。

法院指出，男專員指女秘書交往複雜、男女關係混亂、無一技之長，並以「花蝴蝶」、「不知恥為何物」等負面詞彙描述女專員，還以「同房姦宿」負面用詞形容女專員攜男伴前往員工旅遊一事，均與公共利益無關，加上內容可供不特定多數人瀏覽，已貶損女秘書人格及社會評價，會使女秘書受到他人鄙視、嘲笑之虞，害女秘書需赴醫院就診，判應賠償20萬元。

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