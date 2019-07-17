「挖礦機」全台吸金6億！父提告為愛女討公道

2019-07-17 12:00

［記者鄭淑婷／桃園報導］「礦場」及總部設在桃園市烏樹林工業區的法尼新創科技股份有限公司，以投資「挖礦機」號召民眾加入，並宣稱是「全台最大礦場」，疑因以太幣行情暴跌，今年4月開始付不出利息，連挖礦機都被賣光，導致投資人血本無歸、積蓄泡湯，估計全台被害人超過2000人、吸金6億元，負責人田書旗、黃淑霞夫婦已被收押，來自北、中的被害人再度出面，今由立委何欣純、律師陳夏毅陪同，到桃園地檢署按鈴控告法尼違反「銀行法」，認為法尼是「集團式」犯案，希望檢方揪出其他共犯，也呼籲其他受害人站出來。

法尼約從2年前開始號召投資「挖礦機」，打出月利率3%吸引投資人加入，如以投資一台礦機27.5萬元、26萬元、15萬元來算，每月可領回8250元到4500元不等利息，拉得下線每台還回饋3萬元獎金；被害人指控，法尼為了取信投資人，不但包遊覽車載大家去看「礦場」，還可參加旅遊、吃大餐等，展示轉投資的實體咖啡廳、飲料店、旅行社、二手車、火鍋店等，第一年確實有領回本金、利息，導致投資人深信不疑、持續加碼，在倒閉前還宣稱「日後買不到，要買動作要快」，沒想到根本是騙局一場。

被害人中來自台中的許爸爸，他的30歲女兒因百萬積蓄泡湯，加上期間拉了8個下線，不堪壓力選擇輕生，許爸爸淚訴，女兒到澳洲打工賺得第一桶金，回台後也積極往美容業界發展，希望能增加被動收入才加入法尼，法尼出事後她整天悶悶不樂、把自己關在家裡，直到女兒輕生他才知道實情。

許爸爸說，他希望站出來為愛女討公道，也呼籲所有受害者勇敢面對、提出告訴，讓罪犯受到法律制裁，並期望政府重視詐騙案，「詐騙集團不會殺人，但會害死很多人」。

立委何欣純表示，法尼受害人遍及全台，預估超過2000人以上、受害金額6億元，這麼龐大的違法吸金案，希望檢調單位能用最快的速度偵辦，查出金流及設備流向，此外，主謀一定不只兩個人而是集團式犯案，期望能將所有參與犯罪的人都繩之以法並予以重懲。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法