「吃屎哥」騎車衝國道挑戰館長 不到1公里秒被紅斑馬攔下

2019-07-17 11:49

〔記者李容萍／桃園報導〕「我吃屎哥就是猛！說到做到」，自稱網路紅人「吃屎哥」的游兆霖，曾向「館長」陳之漢宣戰，為了證明決心，他16日晚間在臉書直播騎車衝上國道，欲前往林口找「館長」，期間也不斷鼓吹網友分享、留言及加好友，沒想到在他上國道不到幾百公尺後，立刻被紅斑馬攔下，反被狠狠打臉，依規定開罰單取締。

「吃屎哥」游兆霖昨晚9時許，騎著機車從桃園市中壢區的新屋交流道進入國道一號高速公路，騎不到1公里，就在北向61.3公里處，被監看直播掌握訊息的國道一隊五楊分隊警方攔下，並依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項：機車行駛高速公路處罰3000到6000元，機車依規定拖吊。

警方追查，游兆霖騎機車上國道，還開直播揚言，「今天打算玩一波大的，只要直播人數超過3000人，就騎著摩托車上高速公路，並將衣服褲子脫掉」、「為什麼要脫掉？因為我要跟館長宣戰；社會在走，精神要有；拚了這條命了，人就是要狂等。」

游兆霖果真騎上國道一號高速公路，直播要向館長宣戰後，騎行不到1公里見前有國道警巡邏車攔查，直呼「我不知道怎麼下去，前面有警察，我死定了，我被攔了。」他原想裝傻騙警察，稱是騎錯邊了，沒想到警察當場打臉表示，「你不是開直播說要上來」，吃屎哥瞬間傻眼表示「你們怎麼知道…啊我被抓了，我被抓了，我先關掉」，才結束一場鬧劇結束。

網友看完紛紛留言「那麼想紅？活該」、「警察都幫他叫好了」、「笑死，開直播讓警察來抓他」、「第一次看到人家上高速公路比上國立大學開心」

《道路交通管理處罰條例》第33條，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。機車依規定拖吊。

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