車禍3年保險公司才求償 法官教「時效抗辯」免賠

2019-07-17 09:14

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名王姓男子2016年開車上班途中，與李姓男子駕駛的小貨車擦撞，雙方都沒受傷，因均有保險，便一起至警局作筆錄，談好各自請求自己的保險公司出險維修，未料王男近日竟收到對方的保險公司通知，要求賠付李先生的修車費，究竟是怎麼一回事？

台北地院法官郭力菁表示，王男本來以為修完車就沒事，但近日收到李男保險公司的電話，指保險公司已賠付了李男的的車損費用，取得代位權，要求王男把錢賠給保險公司，王男又驚又怒，心想當時明明說好各自修各自的車，為何對方過了那麼久才又重提此事？

郭力菁解釋，這是因為保險公司先幫忙賠付李男的車損費用，取得了代位求償權利，不過，依「民法」第197條第1項前段規定「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅 」，也就是說，保險公司依法應於2年內求償。

郭力菁指出，由上面的法條規定可知，不管車禍發生誰對誰錯及過失比例的問題，王男只要抗辯保險公司求償時（2019年）距離車禍發生時（2016年）已經超過2年，即提出所謂的「時效抗辯」，保險公司便會敗訴，王先生亦可全身而退。

郭力菁說明，實務上，由於保險公司須於賠付車損後才取得代位求償權，再加上同類型案件非常多，依序處理就常有車禍發生超過2年後才起訴代位求償的情形，因此，郭力菁透過台灣司法人權進步協會建議，遇到保險公司來代位求償時，不妨先注意是否已超過2年時效，不用急著想要證明自己沒有過失或是直接對金額做爭執，以確保自己權益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法