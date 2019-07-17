騎上人行道不禮讓行人 法官判撤罰又要吃罰單

2019-07-17 06:06

［記者楊政郡／台中報導］邱姓男子騎機車經台中市東勢區豐勢路與中山路口，經人行道上撞上路人而肇事，被交通員警開了一張「經人行道未減速慢行」開罰1200元，他不服說有何證據說他未減速？法官調查在人行道前確有煞車「已減速」，判決撤銷罰單，但法官也說他「經行道未停車禮讓行人」，可裁罰1200元至3600元，主管單位可另行裁罰。

台中地院行政法庭判決書指出，邱男今年元月23日中午11時許，騎機車行經台中市東勢區豐勢路與中山路口，在人行道上撞上路人，交通警察到場處理，又對邱男開了一張「行經未設行車管制號誌之行人穿越道不減速慢行」之違規罰單，開罰1200元。

原告不服提起訴訟，辯稱有何證據證明他經行人穿越道不減速慢行？酒駕也需要經過酒測鑑定，才可舉發，員警是事後到場處理，不能已結果論，就因他肇事就說他未減速！

法官調查，邱男自陳發現危險時距離對方約2公尺，他有採取煞車，他的時速在10公里/小時。法官說不論他說的是真是假，地上有煞車痕，邱男確實在行經人行道有「減速」，有煞車而減低行車速度，當然不能以「經人行道未減速慢行」來裁罰。判決撤銷該罰單。

但邱男的行為，應係道路交通管理處罰條例第44條第2項「汽車駕駛人（包括機車騎士），行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上至3600元以下罰鍰。」主管機關應另為適法處分。

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