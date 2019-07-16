學生暑假打工停看聽 慎防淪為詐欺集團共犯

2019-07-16 23:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為打擊詐欺集團利用暑假期間吸納學生，自7月8日至12日止，執行第4波「全國同步打擊詐欺專案行動」專案，共計查獲詐欺案件215件、犯嫌244人，並查扣房地1處、BMW自小客車1輛、不法所得共1745萬元，全案各依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪，移送各地檢署偵辦。

北市刑警大隊統計指出，第4波斬手行動共計查獲244名詐欺犯嫌，其中，車手112人、車手頭19人、其他詐欺集團成員113人。分析詐欺成員犯罪手法多使用「假網拍及解除分期付款」為大宗，佔45.3%；其次為「假冒公務機關」佔22.86%；再其次為「猜猜我是誰」佔15.9%，其他類佔15.5%。

其中車手提款類型，以ATM領款車手63人、占56.6%為最多，面交車手34人，占30.3%次之（其他15人、占13.1%），且犯嫌年齡集中18歲至49歲之間佔82%，大多都是被詐欺集團成員以朋友身分拉攏，亦或是網路、報紙求職廣告的方式，以話術包裝實際犯罪行為，致使年輕人在不知情的情況下淪為詐欺車手，變成詐欺集團所利用對象。

警方表示，在眾多案例中，刑大偵五隊，利用165熱點大數據分析，查獲ATM車手集團出現大學生，並發現加入詐欺集團擔任車手原因，是被詐欺集團用徵才廣告，或LINE、FB等通訊軟體招募，誤加入詐欺集團或為車手。

警方也調查發現，有些大學生也因自己身邊朋友就是詐欺集團成員，被對方利用交情或拉攏介紹，透過簡單又快速掙錢等方式招募詐欺車手，俟車手本身發現自己竟是替詐欺集團提領不法所得時，往往已淪為詐欺集團的工具。

市警察局表示，暑假到來，許多剛畢業及打工的青年朋友們，打工求職應牢記「7不3要」的防詐原則：「不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作；面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定」，否則可能沒賺到錢還先倒賠，更不能將銀行存摺、提款卡出租、出借任何人使用，以免淪為詐騙集團人頭帳戶而吃上官司。

警方表示，為鼓勵民眾共同打擊詐騙，凡提供犯罪線索因而查獲車手或收簿手者，可得獎金1萬元；因而查獲詐欺集團者，最高可得獎金20萬元！警力有限而民力無窮，請民眾踴躍參與打擊不法，有效遏止詐欺犯罪。

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