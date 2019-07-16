台南玉井3車連環撞1死4傷 疑闖紅燈肇禍

2019-07-16 17:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井區中山路上今天近午發生的3車連環撞事故，命危的徐姓男子雖緊急送醫，仍宣告不治，該起意外造成1死、4傷，排除酒駕，疑因一方闖紅燈而肇禍，警方正深入調查、釐清。

這起交通意外，是客貨兩用車先在台84線、台20線交會路口上與轎車擦撞，因撞擊力道強，再失控、衝往外側車道，波及小貨車，共3車、5人受傷，轎車上68歲的徐姓駕駛，頭部重創，血流如注，當場已無生命徵象。

事故地點在玉井警分局前，距離消防分隊也僅15公尺，撞擊時的轟然巨響，驚動了2單位，發現車禍傷亡嚴重，趕緊動員搶救。

目擊者指出，客貨兩用車由51歲蘇姓男子駕駛，當時他載著55歲的哥哥，從台84線往玉井鬧區前進，死亡的徐男，則從玉井國小前的中正路，朝望明里方向行駛，2車在十字路口發生衝撞。

肇事後，2車失控、衝往警分局邊坡圍牆旁才停止，期間波及了35歲黃姓婦人駕駛的小貨車，當時她載著10歲的兒子，由台20線望明里往鬧區方向行駛，3車撞在一起。

當場命危的徐男，緊急送麻豆新樓醫院，仍回天乏術，客貨兩用車的蘇姓兄弟與小貨車的黃姓母子，也受傷送醫。

醫院抽血後，3車都無酒駕，勘驗現場，肇事原因主要是有一方未遵守交通號誌，釀成這起嚴重車禍，警方釐清中。

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