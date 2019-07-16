新永和醫院機房起火 桃市衛生局這樣說…

2019-07-16 16:00

［記者陳恩惠／桃園報導］位於平鎮區延平路一段的新永和醫院，今天上午3樓機房驚傳火警，院方立刻啟動啟動緊急救護及疏散病患、民眾，同時通報相關單位，桃市消防局第四救災救護大隊及時救援11分鐘，將火勢侷限在機房內，未向外延燒，也未釀傷亡，市府衛生局表示，據報到場關懷查核，所幸桃市消防局第四救災救護大隊及時救援，讓火勢未向外延燒，至於原先移到呼吸照護病房隔離的13名病患已移回先前一般急性病房治療，目前醫院也已恢復看診。

衛生局說，新永和醫院登記開放病床數分為：31個急性一般病床、4個加護病床、26個慢性呼吸照護病床、現行收治21個急性一般病床、3個加護病床，21個慢性呼吸照護病床，全院共有106床。

新永和醫院自2017年迄今，每半年會辦理年緊急災害應變演練，今年6月28日才剛辦理完地震引發火災的桌上演練及實地演習，衛生局每年辦理醫院督導考核，包含醫院緊急災害應變機制督導考核項目，同時也提醒醫療單位當火災發生的第一時間應即刻啟動緊急災害應變機制，並同步通知消防局協助救援。

衛生局說，為免家屬擔心，上午已要求院方設置24小時查詢電話，便利病患家屬詢問病患情形，家屬可撥打該院24小時查詢電話（03）422-0666。

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