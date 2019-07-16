強化繩索救援技術 新北消防舉辦交流賽

2019-07-16 14:43

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市消防局與瀚邦國際慈善基金會今日在汐止保長坑訓練中心聯合辦理「瀚邦盃第一屆繩索救援交流賽暨消防體驗活動」，由72名消防人員組隊比賽，並邀請百名台東縣國小師生觀賽，同時進行消防宣導活動。

新北市消防局表示，消防人員面對高層建築、機械立體停車場、纜車等建築物救災行動時，時常利用繩索進行救援，過去消防人員多是自費參加民間舉辦的繩索操作競賽，因此在繩索救援模式上較欠缺交流、訓練機會。

有鑑於此，瀚邦國際慈善基金會的曾黃麗明董事長特促成本次的繩索救援交流賽，提供繩索、獎金鼓勵表現優異的消防人員，同時邀請100多名台東縣的國小師生到場觀賽、參與消防體驗活動，也盼讓偏鄉學童了解、接觸消防工作，替消防界吸引優秀人才。

新北市消防局也舉辦各種防災體驗活動，向現場師生宣導防災、救護觀念，讓學童在暑期戶外活動時也能學習到防火、防溺及野外急救的知識與技能。

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