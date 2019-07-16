鑼鼓喧天擾鄰 大樓管委會要求屋主遷移宮廟敗訴

2019-07-16 14:01

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市衛武營都會公園附近某大樓住戶管委會，不滿有住戶將房屋出租給人經營宮壇，農曆初一、十五鑼鼓喧天擾鄰，今年3月社區所有權人會議通過社區「不得經營神壇、賭博遊藝場」等決議，管委會並提告要求屋主遷移宮廟。但法院審理認為，屋主早在新決議通過前，就把房屋租給人經營宮壇，這項溯及既往的決議無效，駁回管委會請求屋主遷移宮廟之訴。

判決指出，衛武營都會公園附近某大樓社區，不滿有大樓住戶將1、2、3樓房屋出租給人經營宮壇，每逢農曆初一、十五鑼鼓喧天擾鄰，香火煙霧瀰漫，影響大廈整體大樓觀瞻及住戶安寧，破壞大樓形象及商業價值，今年3月22日經區分所有權人會議決議增訂住戶規約「本大樓內部不得經營宮廟、神壇、改運、消災、問事及賭博性質之遊藝場及其他影響鄰居生活安寧與善良風氣之營業，否則大樓管理委員會得逕與禁止或報請有關機關處理，或訴請法院強制其遷離，如住戶於本條規約增定前已有上述營業者，大樓管理委員會仍得逕與禁止或報請有關機關處理或訴請法院強制其遷離」。

大樓管委會並向高雄地院提告，要求魏姓屋主將租給許姓男子經營的宮廟遷移。

魏姓屋主則以管委會的決議無效為抗辯，並指該決議有歧視台灣宮廟文化之嫌。

法院審理認為，該大樓區分所有權人通過的禁止住戶經營宮廟、賭博遊藝場的新決議，並未採取任何補救措施（如給予一定緩衝期間、損害補償等）。

而被告魏姓屋主的房子出租給宮廟的租約，早在大樓區分所有權人新決議通過之前，法官判決「這項溯及既往的決議無效」，駁回管委會請求魏姓屋主遷離建物宮廟之訴。可上訴。

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