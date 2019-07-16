違規佔用親子車格 中市取締百件

2019-07-16 12:56

〔記者張菁雅／台中報導〕違規佔用親子停車格已自6月29日正式取締，台中市政府交通局統計，至今已取締105件，將依法處600元至1200元罰鍰。交通局今日再度呼籲民眾，親子車格是提供乘載孕婦或6歲以下兒童的車輛使用，其他車輛請勿求一時方便占用。

交通局長葉昭甫表示，市府於路邊及路外停車場設置親子車格，車格為粉紅色內框，噴有「親子車格」字樣，並設有告示牌，僅供乘載孕婦或6歲以下兒童的車輛使用，未具識別證明者不得停放。

交通局近日至台中榮總、市政公園地下停車場、台灣大道市政大樓附屬平面及地下停車場、府後地下停車場、中華停車場、福音停車場、永興停車場、廣兼停23停車場、神岡區廣停一、后里區復興街旱溝加蓋停車場、大甲區停一、停二、孟春、黎明停車場及交通局附屬停車場等22處停車場及路邊親子車格展開全面稽查，共取締路外停車場30件、民眾檢舉28件，路邊違規通報警察局47件，均未依規定放置親子車格識別證。

交通局表示，占用路外停車場親子車格，將依「停車場法」規定處600元至1200元罰鍰，占用路邊停車格則將依違反「道路交通管理處罰條例」舉發。

葉昭甫指出，交通局在6月29日正式取締前，已積極透過夾放勸導單、在停車單註記警語等方式，宣導民眾勿違規占用親子車格，目前多數車主都能依規使用親子車格，但仍發現部份民眾存有僥倖心態，違規佔用親子車格，交通局將持續蒐證裁罰。若民眾發現違規占用親子車格的車輛，可拍照（包括擋風玻璃、車牌、地面框線、告示牌）並檢附案發時間、地點佐證，至交通局網站民意交流信箱檢舉，交通局將錄案辦理。

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