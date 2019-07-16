馬路坑洞害摔傷 高市府辯「洞很大 並非不能注意閃避」敗訴判賠

2019-07-16 11:10

〔記者黃建華／高雄報導〕道路坑洞害騎車民眾摔傷，打官司請求國賠，高雄市政府養工處以「坑洞長1公尺、寬0.4公尺，目測面積不小，並非完全無法注意閃避」為理由抗辯，高雄地院雖判養工處敗訴，但認定洪姓騎士也應負5分之1過失責任，僅判養工處應賠29萬餘元給洪男。

洪姓男子提告指出，他於2016年9月8日晚間7時55分許2016年騎機車行經鼎金派出所前的鼎力路時，因路面有坑洞而摔倒，造成右膝前十字韌帶斷裂、右膝鈍挫傷、左大趾鈍挫傷血腫、右膝內側韌帶拉傷等傷害，被告高雄市政府養工處為上開路段的養護管理機關，疏未注意即時填補坑洞，或於坑洞處設立警告標誌提醒用路人注意閃避，就上開路段之管理顯有欠缺，因此請求國家賠償包括醫療費、不能工作等損失123萬餘元。

養工處雖對原告車禍發生經過、所受傷害，及該路段養護管理有欠缺不爭執，但也指出，事故發生時雖為夜間，但照明良好，車流量普通，且該坑洞長1公尺、寬0.4公尺，面積不小，依當時情況並非完全無法注意閃避，認為洪男就該件事故的發生也有過失。要求減輕或免除被告賠償金額等語。

高雄地院判市府敗訴，但認為該坑洞確實不小，洪男當時時速約30公里，並非未能及時發現前方路面坑洞存在，如其及時閃避或可避免本件事故之發生，也須負5分之1過失責任，但法院認為全案應以賠償36萬餘元為適當，扣除洪男應付的責任比例，僅判養工處應賠償洪男29萬1千多元。全案可上訴。

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