「大座司機」屆齡退休 高雄交大歷任大隊長們列隊歡送

2019-07-16 08:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕人生能有幾個40年？65歲的黃和昌把人生精華都給了高市交通大隊，他平安溫馨接送了2、30任大隊長，看著許多大隊長官場沉浮，他是永遠的「大座司機」，為人和善客氣，卻不失正義熱血的個性，經常幫助弱勢，黃於今天屆齡退休，歷任坐他車的大隊長回娘家歡送、感謝他。

黃和昌是目前高市警局最資深駕駛，他於民國68年11月就到交通大隊服務，肇事率0，擔任大隊長司機至今40年，為人和善廣結善緣，工作更是不遺餘力，任勞任怨，始終秉持著工作的責任心，警察局長李永癸得知他將屆齡退休，既高興又不捨，特地前往交大致意並送上祝福。

現任大隊長陳文耀為表彰黃和昌駕駛期間優異工作表現，今早致贈紀念品，表達最誠摯的祝福與敬意，歡迎他隨時回娘家，陳大隊長雖然不捨，但天下沒有不散的宴席，仍懷抱著祝福的心，期望他退休後的生活能順遂平安。

陳文耀表示退休不是結束，而是人生另一個階段的開始，離別前夕，陳文耀特地邀請歷任交通大隊長回娘家與老司機相聚，包括前台北市政府警察局局長黃昇勇、保安警察第一總隊總隊長陳福榮、警政署督察室專門委員汪忠榮、警政署督察室督察塗馬慶、警政監黃耀煌、後勤科長陳宗武等歷任大隊長。

大隊長「們」為黃和昌「功成身退的付出」喝采，也祝福黃員退休後充滿幸福美麗的人生，警察局長李永癸、前義交大隊大隊長張慧成都到場致意，黃和昌表示，40年來能平安接送大隊長們，現在又獲這麼多大隊長們的祝福，感到三生有幸。

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