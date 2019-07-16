垃圾車撞死晨運嬤 這家環保公司員工酒駕肇事不只一次

2019-07-16 08:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕酒駕又無照駕駛，撞死清晨運動阿媽的民營張姓垃圾車司機，外界可能質疑，環保公司為何聘僱職業駕照早已因酒駕被吊銷的張男，而且還是駕駛體積甚大的垃圾車？記者調查發現，這家環保工程公司，其聘僱司機酒駕肇事已非首次，2013年間，這家環保公司聘僱的林姓封閉式垃圾車（自用特種大貨車）司機，酒駕擦撞路邊汽車，過程還相當誇張，另外，該環保公司還有一位員工於公司內喝酒，之後酒駕上路被攔查的記錄，但當時並非執行職務。

針對酒駕又無照撞死阿嬤一事，記者向這家環保工程公司查證，該公司2女1男3位職員卻說，「老闆不在這裡」、「老闆平常不會在辦公室內」，他們也沒有老闆的聯絡電話，無法聯繫老闆，其中1位職員並質疑記者，沒有跟老闆事先約時間，就「冒昧的來訪」，至於發生什麼事情，他們也不清楚，記者留下電話（名片），請職員轉交老闆，但老闆至發稿前皆無回電。

判決書指出，林男受僱上述環保工程公司，擔任隨車助手，2013年12月17日中午，他買酒喝完之後，搭乘魏男駕駛的垃圾車，進入狹小巷道，林男是隨車助手，魏男是駕駛，魏男遂要求林男下車，把路邊機車挪開來，讓他有空間可以進出巷弄，林男可卻不想挪車，只想指揮魏男倒車，還拉動駕駛座的車門，想要代替魏男開車，魏男雖拒絕，但多次倒車，遂自己下車查看狀況，不料，林男卻伺機上車，自認技術高超的他，倒車時擦撞路旁汽車。

台中地院審理時，林男不到案，被法院指揮警方拘提到案，他辯稱魏男把責任推給他，實際上是魏男開車肇事，之後，他又辯稱是魏男案發時載著一位朋友，是魏男的朋友肇事，不是他肇事，法官不採信，認為林男犯後態度惡劣，之前又有3次酒後駕車的公共危險罪記錄，這次是第四次酒駕，之前三次分別判處罰金5萬元、拘役59天與徒刑4月，可易科罰金，卻又再犯第四次酒駕，應入獄反省，依公共危險罪判刑7月。

另外，受僱於該公司擔任環保車助手的陳姓男子，2018年5月1日於公司內喝3瓶啤酒，在南屯區被警方盤查，酒測0.53毫克，他已是第四次酒駕，法院判刑6月，可易科罰金18萬元，再併科罰金6萬元，他如果選擇易科罰金不入獄，罰金總計高達24萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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