垃圾車撞死晨運阿嬤 子女控訴：司機無照又酒駕

2019-07-16 06:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市前天（14日）發生民營垃圾車張姓司機，撞死晨運80歲阿嬤事件，張男告訴警察，阿嬤是在他的「駕駛視線死角」而肇事，家屬卻向本報獨家爆料指出，已被羈押的張姓司機，肇事時不但是酒駕，而且駕照早已被吊銷，「無照駕駛又酒駕，我們的媽媽死不瞑目」，酒駕撞碎美滿的家庭，死者子女的暗夜哭聲，又有誰聽聞？政府應正視酒駕的危害，司法更不能輕縱酒駕犯。

對此，警方以偵查不公開為由，拒絕透露案情，不過，張男已於檢方偵訊後羈押，阿嬤的子女說，媽媽死不瞑目，希望司法能給枉死的媽媽一個公道。

這起死亡車禍發生在14日清晨5時許，約45歲的張姓垃圾車司機，沿台中市南區建國北路左轉柳川東路口後沒多久，同車的許姓同事提醒他「好像輾到東西」，張男急煞車後，下車往後跑察看，驚見80歲賴劉老婦已倒臥血泊。

中市消防局獲報趕到現場時，發現老婦倒臥地面，傷勢相當嚴重，頭部有大面積撕裂傷、頭皮掀起，手部也有骨折、撕裂傷，已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍因傷重宣告不治，其子女告訴記者，上述傷勢之外，其母的鎖股、肋骨全部骨折，死狀相當慘，而且睜大眼睛，死不瞑目。

張姓司機肇事後向警方表示，肇事時車速不快，僅約時速10公里，疑左轉時視線死角未發現老婦人，左前輪就輾過去，警方初步研判，老婦人應是在走斑馬線過馬路時被垃圾車輾過，訊後將依業務過失致死罪嫌送辦，肇事原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

死者兒子與女兒向本報記者投訴，慈母每天清晨運動，雖有血壓方面的慢性病，但無礙運動，依據他們到警局查看相關錄影畫面卻顯示，媽媽並未路倒，當時正常走斑馬線過馬路，且當時是綠燈，卻被駕駛垃圾車左轉的張男撞死，張男沒有詳細查看前方，就貿然轉彎，才會撞死他們的慈母。

他們說，張男第一時間跪倒，應是嚇到癱軟，家屬於殯儀館的偵查庭中，見張男跪在地上，但是沒講話，偵查庭結束時，才知道張男當天根本是酒駕，而且他的職業駕駛人的駕照，也早已因酒駕被吊銷，根本就是無照駕駛。

家屬表示，酒測0.37毫克的張男向檢方宣稱，他是睡前喝藥酒，清晨體內酒精尚未代謝完，案發時因阿嬤位於視線的死角，他才會撞上，死者的子女質疑，為何環保公司會聘僱無駕照的人開車，而且沒有預防酒駕的機制？放任無照又酒駕的人開垃圾車趴趴跑，無異於路上的不定時炸彈，政府應重視酒駕的危害性，民間企業要防範員工酒駕，司法更要給被害人家屬公道。

家屬泣訴，無數美滿家庭被酒駕撞碎，被害人家屬只能暗夜哭泣，政府應正視酒駕的危害，不要讓台灣的路人，走在路上人人自危。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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