三民區鼎山街青草茶店傳火警 疑煮茶悶燒起火

2019-07-16 00:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區鼎山街一家青草茶店今晚傳出火警，警消獲報趕抵，發現劇烈火光及濃濃黑煙不斷從透天厝3樓竄出，警消立即以水柱灌救，迅速將火勢撲滅，所幸無人員受傷，火警疑因廚房煮茶悶燒過久而起火。

據了解，這起火警發生於今晚10時30分許，三民區鼎山街一家青草茶店3樓突然冒出火舌及濃煙，警方獲報到場協助交通管制，現場則由消防局大昌分隊人員以水柱灌救，火勢迅速撲滅，初步懷疑是廚房有開火煮茶未注意，悶燒過久起火，但真正原因待查明。

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