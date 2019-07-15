超跑富少認罪…檢加碼法條若成功最低本刑7年

2019-07-15 19:22

〔記者溫于德／台北報導〕超跑富少游瀚甯開超跑飆速，撞死台北自強隧道內張姓工人，同車劉姓女友也不幸身亡，最終導致2死3傷，富少被依過失致死罪起訴。士林地院今開庭審查，富少當庭認罪，但公訴檢察官突襲式請庭上審酌是否有刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪適用。

據悉，檢方所指法條若適用於富少，因車禍致人於死，依同條第2項規定，富少將面臨最低本刑7年以上有期徒刑。

游男稍早當庭面露悲傷神色，並數度嘆氣，他告訴法官已在偵查中認罪，並與死者家屬及其家屬和解。

辯護人則說，因為跟死者家屬或傷者簽署保密協議，不便在庭上透露和解金額，但請庭上考量游男案發後立即認錯，且在偵查中認罪，加上已支付相當金額，並願意服社會勞動等，希望給予悔過機會；此外，偵查中鑑定對游男不利，不過游男捨棄覆議，所以並無推諉情形，且不論判決結果為何，希望爭取到學校進行交通導護，以彌補游男駕駛行為。

公訴檢察官聽完被告答辯後表示，游男在隧道內飆速造成2死3傷，事態嚴重，因此請法院審酌有無刑法185條第1項妨害公眾往來安全罪適用。法院庭末諭知全案移請審理。

富少庭後再度表達認罪；辯護人則說，若追加刑法第185條，最低刑度是7年以上有期徒刑，但他認為，檢方並無事證說明游男行為與刑法185條有關，且在偵查過程中從未提及刑法185條狀況，不過既然檢方有此想法，就待法院審理時釐清。

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