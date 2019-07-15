鐵警李承翰明公祭 11：40啟靈台鐵所有運行列車鳴笛

2019-07-15 17:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕鐵路警察局員警李承翰因處理自強號列車補票糾紛，遭鄭姓乘客持刀襲擊，仍不顧安危奮勇制敵，不幸因公殉職，將訂於明天（7月16日）在嘉義市舉行公祭，將頒發褒揚令、追頒行政院楷模獎章。

明天將由警政署署長陳家欽替李承翰追晉巡官職務、鐵路警察局長江振茂主持靈柩覆蓋國旗及警旗儀式，再由鐵警局同仁以追思文感念為民犧牲的偉大情操，讓世人緬懷，永誌不渝。

另11時40分啟靈同時，台鐵所有運行中的列車會共同鳴笛，向李承翰捨身為人的英勇行為致上最高敬意。

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