海巡東部分署無人機海灘飛航演練... 偵搜到比基尼美女

2019-07-15 16:49

［記者王秀亭／台東報導］海巡署東部分署第一三岸巡隊成立東部地區第一支無人機區隊，引進4架旋翼型無人飛行載具新利器，今天上午在都蘭觀海公園實地演練，結果偵搜到比基尼洋妞，顯見無人機動態監偵功能強大。

為加強海巡人員執行岸際搜尋、救生救難等任務，成立第一三岸巡隊無人機區隊，今天上午在都蘭觀海公園進行飛航監偵演練，對外展示無人機性能，在海巡人員操控下，無人機不僅清楚看見近海海釣漁船上的人員動態，連在都蘭海邊3名泳客，都能透過無人機，確認是3名外籍女性。

第一三岸巡隊長李志豪表示，第一三岸巡隊轄區廣大，漁業違規、溺水案件多，因而斥資400萬元添購4架無人飛行載具相關設備，無人機機體長1.885公尺，可導控距離約30公里，飛行時間約50分鐘，依任務特性，可在120公尺以下的高度飛行，附掛載重最重可到7.5公斤。

李志豪表示，遇有海上救生救難任務，可透過無人機將救生圈、救生網具拋至袋救人員周邊，另外，在海巡人員不易到達的岸際，亦可透過無人機進行海域岸地貌巡查，亦有良好的夜視功能等優點。

李志豪指出，無人機區隊今年5月成立，組員有20人，分兩單位布署，為執行海域及河道口岸際搜索、取締越界捕魚、救生救難及海域巡護等任務，相信未來可使東部海域岸不法行為無所遁形。

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