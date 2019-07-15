存摺交給騙子害人被詐…她卻反過來跟車手索賠

2019-07-15 16:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市陳姓女子在去年3月間想借錢，把自己的2本銀行帳戶存摺與提款卡寄給詐欺集團，導致3人受騙17萬餘元，警方抓到車手林恒松，陳女則淪為幫助詐欺嫌犯，還被2名被害人控告，只好賠償9萬5000元與2人和解，不甘心的陳女氣得控告車手林男索賠9萬5000元，法院卻認為，陳女是「幫助詐欺取財之不確定故意」，才會把存摺交給騙子，她不是林男詐欺犯行的被害人，也不是受到損害的人，駁回陳女索賠之訴，全案確定。

判決書指出，陳女宣稱她想要借錢，見貸款的小廣告，誤信騙徒之詞，去年3月底，把2本存摺與提款卡含密碼寄給對方，去年4月3日，3名被害人受騙，把共17萬餘元匯款至陳女帳戶，立即被詐欺集團車手林恒松（加重詐欺罪判刑5年4月）提領一空，失金10萬元的謝姓女子，以及失金6萬元的林姓男子認為陳女是幫助詐欺嫌犯，向她索賠失金，陳女只好賠償謝女3萬5000元，賠償林男6萬元，合計9萬5000元。

陳女今年5月發現，車手林男於今年3月被台中地院一審判刑5年4月，上訴二審台中高分院（今年7月初駁回），遂向台中高分院提出刑事附帶民事賠償之訴，向林男索賠9萬5000元，理由是她也是受害人，如非受騙寄出存摺提款卡，林男再持提款卡盜領被害人的匯款，她就不會賠償2名被害人，她是林男所涉詐欺案的受損害人。

台中高分院卻認為，陳女是基於「幫助詐欺取財之不確定故意」，也就是陳女懷疑自己的帳戶，有可能淪為詐欺工具，卻又寄出存摺提款卡，林男犯下的詐欺案中，被害人有3人，陳女不在其中，也不是此案的被害人與受損害人，不能提出刑事附帶民事賠償之訴，判決陳女敗訴確定。

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