吃不完網拍！ 猛男私賣中藥營養品罰3萬

2019-07-15 16:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名30多歲郭姓男子熱愛運動健身，平時網購有蒺藜、淫羊藿、人參等成分的健身營養品，吃不完便上網拍賣，但因這些產品依國內法規皆列為中藥管理，因違反藥事法依法開罰3萬元。

衛生局表示，這名郭姓男子有健身習慣，平常常食用人蔘及蒺藜等成分的健身營養品，因價格昂貴，趁出國旅遊或國外網站價格較低時大量訂購，自已吃不完就在網路上販售。衛生局說，蒺藜、淫羊藿、人參等成分的健身營養品，其成分皆為台灣的中藥材，雖然製成膠囊錠，仍應以中藥管理，一般民眾不可販售。

衛生局說，郭男上網拍賣這些健身營養品，已違反藥事法相關規定，可處以3萬元以上200萬元以下罰鍰，若涉及偽禁藥，則移送司法機關偵辦。

衛生局提醒，暑假旺季民眾出國最愛買戰利品，尤其當地特有之藥品、保健品，例如人蔘、好速纖、蒺藜、黃道益活絡油、印尼青草油、泰國青草膏、草本乳膏及中藥肚臍貼等因價格便宜，常會瘋狂掃貨，提醒民眾以上藥品均含中藥成分，在國內屬藥品管理。

衛生局也呼籲，民眾有疾病問題應尋求專業醫師，有藥品問題應洽詢藥師諮詢，用藥堅持「五不」原則（不信、不聽、不買、不吃、不推薦），並且不要刊登、不要販售、也不要購買來路不明的藥物，以維護己身健康。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法