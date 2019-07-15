假交友詐騙全台騙走9億元 全國打詐逮2280人

2019-07-15 14:44

〔記者姚岳宏／台北報導〕為有效打詐，警政署本月8日至12日發動「全國同步打擊詐欺專案行動」，由高檢署協助指導各地檢察署指揮偵辦，共計緝獲詐欺集團成員2,280人，其中包含幕後金主6人、地下匯兌業者22人、車手頭188人、取款車手1,041人、水房4處、詐欺機房8處（國內5處、國外3處）、詐欺集團27件，成效斐然！統計專案行動執行期間詐欺案件發生數，較107年同期減少133件（降低14.5％），有效減少民眾被害案件、保障人民財產權益。

其中，偵二大隊第三隊查獲白嫌等5人涉嫌結合電信詐欺機房，假冒公署名義行使詐騙，並利用人頭金融帳戶透過網路銀行層層轉帳至第三方支付平台轉換現金，藉以替詐欺集團轉帳洗錢，初估受害者達十餘人，轉帳金額高達新台幣數千萬元。

此外，刑事局透過165大數據分析，發現自去年1月至今年4月，遭假交友投資詐騙而匯入香港金融帳戶之被害案件，被害件數雖僅佔1％，然財損金額竟高達新台幣9億餘元，刑事局為消弭是類犯罪，遂成立專案小組積極查緝。

偵七大隊第一隊隨即查獲林姓、許姓等女子與香港假貸款公司合作，以「假金流真貸款」號召有資金需求之民眾前往香港開立金融帳戶，再將金融帳戶提供予詐欺集團，警方本月9至12日將她們拘提到案，移送台北地檢署偵辦，正擴大追查資金流向。

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