中壢某資源回收場濃煙竄天 民眾：火好大、好臭…

2019-07-15 14:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中園路二段、靠近萬能科技大學旁的一處資源回收場，今日下午驚傳火災，由於場內堆積數量驚人的易燃物，火勢一發不可收拾，大量黑色濃煙竄天，好幾公里外都可以看到，消防局下午1時13分接獲大量報案電話，共調派消防人員84名、義消1名，以及消防車30輛，於下午1時27分抵達火場進行灌救。

經救災人員初步調查，起火的資源回收場，為地上1層建築物，現場無危險物品，無人員受困，戶外資源回收物品為燃燒點，燃燒面積、起火原因待查。

由於現場大火濃煙竄天，民眾經過直呼「火好大、好臭」；包括在地市議員彭俊豪等人第一時間於臉書提醒火場附近的居民門窗緊閉，外出朋友則記得戴上口罩。

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