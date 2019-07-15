獨家》南、雲、嘉市警局長全換人？ 最新高階警人事異動網路流出

2019-07-15 14:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署即將發布高階警官調動之際，這兩天LINE等通訊軟體卻瘋狂流傳一份9人的調動名單，包括台南市警局長黃宗仁將回任警政署副署長，該缺由警政委員周幼偉接任，署公關室主任謝進賢接任宜蘭縣警局長，桃園分局長翁群能接苗栗縣警局長，保二副總隊長顏旺盛接雲林縣警局長，署保安組長張樹德接嘉義市警局長。

另外還有台北市中正一分局長廖材楨，接基隆港務警察總隊長，台北市松山分局長呂新財接保六副總隊長，新北市海山分局長王順益接署保防組副組長。

其中黃宗仁將回任警政署副署長早有傳聞，由於台南市警方為民服務的滿意度調查度為六都最高，同仁皆推崇他是能捍衛基層權益的好長官，台南地方上對選前換人，有不捨也有不平，這段期間他本人面對媒體追問，僅笑答「我要行使緘默權」不願多談。

根據熟知內情者表示，該份名單雖然只是LINE版非正式公布，但據信蠻準的，這也是警政署長陳家欽在總統大選前最後一次縣市警察局長大規模調動，也是為進入大選戰鬥模式而佈局。

由於警政署曾三令五申，嚴禁各級警察人員利用網路或通訊軟體等方式散布相關資訊，如經查證係警察同仁轉傳不實警職異動訊息，必定嚴懲，所以這次傳出來的LINE版本，皆非在群組散布，而是以單線傳達，不少人看過名單後都嘖嘖稱奇。

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