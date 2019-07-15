獨家》扯！交通大隊廁所少女被猥褻 警政人員渾然不知...

2019-07-15 13:59

〔記者黃建華／高雄報導〕真是色膽包天！高雄一名李姓男子竟在高雄市警交通大隊4樓的廁所內上演「四腳獸」戲碼，強吻、舌舔16歲少女耳朵，還把手伸入被害少女褲子內撫摸猥褻，少女事後報警，高雄地院近日將李男依強制猥褻罪判刑8月。這起警政機關廁所內發生少女被強制猥褻案才傳開。

不過，高雄市交通警察大隊長陳文耀被問及此事，則驚訝表示「一無所悉」，並對少女遭強制猥褻第一時間為何未直接向交大員警求助表示不解。

判決指出，20歲的李姓男子在加工區工作，兩年前打工時認識該名16歲少女，兩人是舊識，但並非男女朋友。

去年10月30日下午，李姓男子和少女前往高雄市交通大隊4樓的服務中心洽詢事情後，李男涉嫌慫恿少女進入某間廁所，旋即尾隨進入，違反少女意願，強吻舌舔少女左耳，並將手伸入少女褲子內撫摸臀部、大腿與私處。

少女被強制猥褻後，第一時間不敢張揚，也未向交通大隊的員警反映求助，而是返校後向同學告知被「欺負」才報警。

李男到案坦承犯行，遭檢方依強制猥褻少女罪嫌起訴。法院審理認為，李男雖認罪，但犯後遲未與被害人達成和解，或賠償損害彌補過錯，實屬不該，依強制猥褻少女罪，將他判刑8月。全案可上訴。

不過，消息傳開，外界對這起警政機關廁所內發生少女被猥褻案，案發地點單位事發近一年，卻渾然不知此事，頗感意外。

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