泰籍失聯移工路倒街頭 背後卻有這故事....

2019-07-15 11:46

〔記者萬于甄／台南報導〕一名來自泰國的阿財因有氣喘疾病，但為了年僅7歲的兒子，阿財仍在台灣努力工作，日前其不慎昏到在台南街頭，急救後醫師評估需插管治療，但礙於阿財是外籍身分，台南市專勤隊得知後，隨到派員到醫院探視，同時商請醫院提供妥善治療，拯救阿財一命。

南市專勤隊表示，阿財來台灣工作將近7年，與妻子育有1名七歲的兒子，但泰國的雙親已過世後，家中經濟狀況不佳，妻子更離家出走，阿財每每收到工資就會寄回泰國給哥哥，讓哥哥幫忙照顧兒子。

阿財罹患氣喘卻仍強忍身體不適繼續工作，日前因身體不適竟暈倒在街頭，好在民眾發現趕緊報案緊急送醫，南市專勤隊獲報查驗身分時，卻發現阿財是失聯移工，雖了解他的處境，仍需依法遣回，不過，專勤隊也找來社工、仲介公司及泰國貿易經濟辦事處前往訪視，讓阿財在收容所安心靜養。

南市專勤隊說，阿財在7月上旬身體逐漸好轉順利出院後，隨即安排他回國，阿財也在機場登機口，表達台灣社會的感謝之情，並謝謝移民署人員奔走協助。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，法律不外乎人情，執行查緝同時也會秉持法裡容情的關懷，移民署也將持續執行查處非法外來人口，維護台灣社會秩序，保障國人合法就業權利。

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