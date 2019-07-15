有用嗎？惡男性侵 拿「品學兼優」與市長獎證明求減刑

2019-07-15 12:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子是從事「個人工作室」的中國籍女子小芳恩客，兩人進而成為男女朋友，某天聊天中，小芳質疑王男「只能用暴力處理事情」，惹惱了王男，用暴力性侵害小芳3次，他辯稱雙方合意性行為，一審不採信，依強制性交罪判刑3年4月，王男上訴並拿出就讀私立衛道中學、台中一中的文件，證明自己「品學兼優、名列前茅」、「富有責任並榮獲佳績」，曾獲市長獎等，請求減刑輕判，法官卻認為這已是17年至23年前的事了，與現在素行無關，不但沒減刑，反而增加2個月，改判3年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，年約35歲的王男是大學畢業，未婚在越南從事開發專員，他返台時光顧從事性交易的小芳（化名），兩人成為男女朋友，王男對小芳的子女甚為照顧，不料，2017年12月28日，王男開車到機場接從中國探親回台的小芳，車內聊天時，小芳提及自己的弟弟與姊姊吵架，王男脫口而出「我最喜歡暴力處理事情」，小芳質疑「你只能用暴力處理事情？」，王男要求小芳給他一個交代，小芳不理會。

29日上午，王男闖入小芳的工作室，她正在接客，王男把男客趕走，連續3次強行性侵害小芳得逞，過程中還作勢拿盆栽砸小芳，小芳哭得很大聲，驚動隔壁的姊妹淘，等王男離去後，姊妹陪小芳報警。

台中地院審理時，王男否認犯行，辯稱是合意性行為，只不過小芳甚無反應，「像是例行公事」，一審不採信，再加上小芳因王男不認罪，拒絕與王男和解，一審依強制性交罪判刑3年4月。

王男上訴二審，他拿出國中時期就讀私立衛道中學的訓導資料卡、導師評語、獎盃等照片影本，以及高中就讀台中一中的導師推薦函與捐血證明單影本，證明自己「操行成績十分良好，為89分至100分間」、「品學兼優、名列前茅」，並榮獲台中市長獎，台中一中的導師推薦函更是強調，王男高中6學期都是班長，熱心負責，帶領同學參加各項比賽「富有責任並榮獲佳績」，從大學畢業後多年，每逢年過節，皆寫信給導師噓寒問暖，另外，王男有愛心，可從多次捐血中佐證。

法官卻認為，王男唸國中與高中已是17年至23年前的事情，與現在的行為甚無關連，另外，捐血記錄亦顯示，王男長達17年餘僅捐血3次，難以認定「富有愛心，且樂於助人」，一審量刑時，漏列王男亦對小芳恐嚇與強制猥褻等犯行，據此撤銷原判決，加重2個月，改判徒刑3年6月，可上訴三審。

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