台中夜店MUSE連2晚酒客鬥毆鬧事 警方決定門口站崗緊盯

2019-07-15 11:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名夜店MUSE，昨天才發生兩派酒客因細故衍生滋事案，未料今天凌晨又傳喝到泥醉酒客在店外對不特定人大聲咆哮，引起其他酒客不滿理論爆發衝突，警方立即啟動快打部隊到場處置滋事民眾，並以辣椒水強力壓制帶回7人調查，只是連兩天發生治安事件，警方將派員在夜店門口站崗緊盯，防止再衍生事端。

據了解，該知名夜店早在今年3月23日凌晨就發生酒客鬧事與安管大亂鬥，警方當時出動快打噴辣椒水壓制並實施臨檢，轄區派出所長更上舞台訓斥台下不當一回事的屁孩，因該夜店破壞不鬧事承諾，當晚繼續高調營業，分局長隔天凌晨還率荷槍實彈特勤前往強力臨檢，放話將「無限期臨檢」到業者改善為止！

而這起滋事案件發生在今天凌晨4點多，夜店正準備打烊，一名男客疑酒後失態，步出店外開始對不特定人大聲咆哮，引起其他酒客不滿認為針對性極高，挑釁意味濃厚上前理論，雙方一言不合起口角爭執進而爆發拉扯肢體衝突，此時警方正在附近路段執行路檢勤務，馬上意識到不尋常氣氛衝上前了解。

警方同時啟動快打部隊共33名警力迅速到場，發現雙方僅拉扯沒有人受傷，但其中一名赤裸上身、身材壯碩的酒客，顯然已喝到泥醉情緒相當激動，仍持續大聲咆哮，警方立即以辣椒水強勢壓制，只見他頓時痛到不斷哀號，全身癱軟坐在地上，警方隨後共帶回7人調查，不排除對其中4名滋事者依社秩法裁處。

只是該夜店昨天凌晨才發生兩派酒客因細故衍生滋事案，今天又傳出一起，警方強調，將持續在夜店門口站崗守望緊盯，防止再衍生事端，不容任何挑戰公權力的脫序行為。

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