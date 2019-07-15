馬英九洩密更一審判無罪 律師將告發高院3法官涉瀆職

2019-07-15 11:10

〔記者錢利忠／台北報導〕 前總統馬英九被控教唆洩密案，高院更一審無視一、二審皆認定馬主觀上有洩密的認識與故意，判馬無罪定讞，不僅引來起訴本案的台北地檢署以措詞強硬的新聞稿，痛批更一審判決草率；律師林憲同也投書本報，批評馬案更一審判決違憲，猶如「國家法制史上的一張司法遮羞布」；林憲同表示將向台北地檢署告發更一審3名法官涉瀆職，替檢方創造再對馬提出再審與非常上訴的空間。

林憲同分析，馬案一審台北地院首先援引憲法第44條的「總統院際爭議調解權」做成無罪判決理由，但諷刺的是，馬英九在偵查中並未提出本項法律抗辯，何況時任立法院長的王金平並未去職，馬英九當時也沒召集立法、行政兩院院長進行職權爭議調解，何來院際爭議可言？

林憲同質疑，馬英九的洩密犯意為國人所周知，檢察官已周詳舉證在卷，高院更一審法官豈能援引憲法44條而對馬英九做成違憲無罪判決？為此將具狀對更一審3名法官提出瀆職犯罪告發，而本項告發將可替檢方創造再對馬英九提出再審與非常上訴的法律空間。

林憲同投書本報指出，就犯罪結構來說，馬英九是在下班暗夜時刻，在總統官邸接受時任檢察總長黃世銘越級交付洩密的公文書，馬英九與黃世銘2人應成立共犯，這也是經檢察官起訴及本案歷經一、二、三個審級法官所共同認定的犯罪基礎事實。如今黃世銘已被判決有罪確定並執行完畢，馬英九則因憲法上總統在職不受司法追訴的憲法特權，而將偵審程序延滯到今，依據共同犯罪均應判決有罪的刑法理論，馬英九本無任何可以脫免無罪的法律空間。

投書指出，本案高院前審法官認定，憲法第44條不能成為馬英九阻卻成立犯罪的抗辯理由，而判馬英九4個月有罪徒刑，最高法院運用法界慣用的「證據仍有未備」對高院發回更審，於是司法就幫馬英九努力編造無罪理由；高院更一審完全不去探討，王金平尚未解職，哪來院際職權爭議？也不對馬質問：哪有行使院際調解權？更一審即逕判馬英九無罪。

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