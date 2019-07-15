同志情生波 遷怒恐嚇要殺對方姊姊 判拘役80日

2019-07-15 10:41

〔記者黃建華／高雄報導〕北部一名呂姓男子與高雄劉姓男子同志情誼生變，南下找劉男理論時，與劉男的姊姊起爭執，竟兩度以通訊軟體傳訊揚言要「放火殺人」、並稱「用錢就可以解決劉男姊姊」等恐嚇加害劉男姊姊的話，被害人心生畏懼報警提告，高雄地院一審將呂男依恐嚇罪判應執行80日，如易科罰金需繳8萬元。

判決指出，家住北部的呂姓男子與高雄劉姓男子原為同性情侶，兩人去年4月間感情糾紛，呂男南下高雄市找劉男理論，與在場的劉男姊姊、母親起爭執，呂男心生不滿，竟以通訊軟體line向劉男恫稱「我準備去放火殺人，大家一起死吧」、「我會去找你姊，把他殺了」等加害劉女及劉母生命、身體、財產之事，劉男轉告姐姐與母親，2人心生畏懼。

未料，呂男同年6月間再度以通訊軟體line接續向劉男傳送「要解決你姊的事情不用我親自出馬，你就等著去收屍吧，我用錢就可以叫人把你姊姊解決掉了，你最好叫你媽不要跟你姊在一起」、「高雄我已經找黑道的人去了」等內容，劉男姊姊與母親為此報警處理。

檢方偵結，將呂男依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

高雄地院審理，認為呂男不思理性溝通處理問題，竟發簡訊恐嚇他人，但念其犯後態度良好，依涉犯兩起恐嚇危害安全罪判處拘役80日，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

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