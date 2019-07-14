瞎掰有車關劫要畫符、打出精液 女大生遭學長騙性侵

2019-07-14 22:49

〔記者王俊忠／台南報導〕就讀台南某所大學的林姓男大學生，以手機通訊軟體line告知學妹小如說「妳會有車關劫難，要用偏門化解」，這偏門是他要在小如身上畫符，小如再把他的精液弄出來。小如誤以為真，讓林男以此在校內1處儲藏室對她性侵得逞，小如事後才知道是遭到學長欺騙性侵、怒提告求償。台南地院民事庭判小如可獲賠100萬元。

刑事部分，台南高分院已在今年初依性侵罪判林男3年6個月徒刑確定；曾對小如嗆說「其家是政治世家，黑白兩道通吃」的林男，因犯下此案後被學校退學、現已入獄服刑。台南地院民事庭法官指林男家境小康，判林男須為性侵1次小如，賠償80萬元代價（小如已另獲犯罪受害人補償金20萬元）。

判決指出，林男明知學妹小如（化名）無意與他交往，竟利用學妹年輕識淺、對鬼魂、厄運之事深信及畏懼的心態，設局欺騙女方加以性侵。

林男先在2016年10月2日以手機line告知小如說「妳最近會遭遇不只1個『車關』劫難，需以偏門化解，方法是妳要把衣服脫掉，讓我在妳身上畫符，妳還要把我的精液弄出來」。小如誤以為真、於隔日上午在學校的行政大樓1間儲藏室內，讓林男對她性侵得逞，林並要求小如不得對外張揚。對此部分案情，林男坦承犯行。

此外，林男又於同年10月26日上午在大學內某棟大樓男廁內，讓小如對他性器官進行「口交」。林男說，「當時是問小如可不可以再1次？小如回說『你都敢約了，我為何不敢去？』」，這次雙方是合意性交，並非以化解車關為由騙小如口交。

小如說，第2次學長說要再解車關、於10月26日上午同樣在校內要她脫衣、讓學長在其身上畫符，接著學長脫掉褲子，要她對其性器官「打手槍」，等到學長快射時，要她跪在其生殖器前、射精在她嘴巴裡，她起身時還不小心把精液吞進去。

二審法官調查表示，第2次口交案，除了小如的指述，小如與林男的line對話內容無法證明這次口交是林男再以解車關為由騙小如性侵，因小如與檢方的舉證均不足，只能認定林男在第2次口交案無罪。

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