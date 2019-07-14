扯！買個水果竟遭店員毆打 桃警一早找到人送辦

2019-07-14 23:09

［記者陳恩惠／桃園報導］桃市八德區大湳市場中一處流動水果攤，驚傳店員無故毆打女顧客的事件，事後受傷婦人的兒子將事件PO在地方群組的臉書，眾人才發現這間水果攤員工會動粗已非首次，要求「拒買」，受傷婦人則在驗傷後提告；轄區桃園市警八德分局四維派出所據報，今天一早循線找到這處流動的水果攤商，根據監視影像，以及身上外露的刺青圖案，找到這名毆人的王姓男店員，他原本矢口否認，但警方出示打人影像，讓他只得乖乖認罪，警訊後依傷害罪函送法辦。

「各位有住桃園市八德區大湳市場附近的請注意家中老年人安全！！！」黃姓男子加入「記憶八德」臉書社團，今天凌晨1時17分，立刻PO出這段讓人擔憂又覺得恐怖的市場採買經驗，內文指出「本人母親於108/07/13前往八德區大同路30號（大湳市場某水果攤），其中一位店員在補貨推貨時，因不小心腳踢到母親，母親詢問他一句，他居然開始動手爆打母…打完還嗆『還不走』，母親詢問水果攤老闆『你請的人為何要打我』，老闆爆吼：『又不是我打你的（連續跳針）…不然你想怎樣，去告他啊（又跳針）』」。

內文指出，被毆的六旬婦人受有頸部扭傷，左上臂、腳踝、左側性前胸壁及背部挫傷，頭部外傷，而這間水果攤是跑單幫的方式，每周二、六固定到大湳市場這裡來擺攤；文一刊出，這家水果攤價格標示不清，以半斤喊價，讓消費者誤認一斤賣價而發生多次口角的「黑歷史」也出籠。

打顧客事件同樣在網路上熱烈討論，網友說「這攤真的都是流氓樣，打赤膊＋刺青，年輕人都邊叫貨罵髒話啊！」也有女網友表示「外婆80歲了，之前去那買東西也被推，報警之後，對方竟說我外婆挑太久才推他」，還有人說，曾見過一老翁被打到送醫院，不過眾多網友則表示要發起抵制，並且拒買！

為了平息民怨、同時回應偵辦進度，八德警分局四維所長林俊廷也在文內回覆「各位網友大家好：我是四維所派出所所長林俊廷，本案經過濾相關監視器循線追查，已經確認當事人身分，會依照程序通知到案製作筆錄，全案會用最快的時間函送桃園地檢署偵辦，感謝大家的關心。」果然讓民眾稍感到安心。

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