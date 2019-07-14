鵝蛋孵不出 竟是惡鄰嫌鵝吵用熱水淋熟蛋 判拘

2019-07-14 19:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕林姓女子在員林市大峰里一處田地經營小農場，養了1公鵝2母鵝，母鵝經常生鵝蛋，卻都孵不出小鵝，只好裝監視器觀察，發現竟是隔壁鄰居張姓母子持熱水對鵝蛋澆淋，導致鵝蛋被淋熟，林女氣得對兩人提告。彰化地院審理，認為張女僅因嫌「鵝太吵」就毀損33顆鵝蛋，依毀損罪一罪一罰判處張婦拘役33天，合併應執行26日，張男拘役8天，皆可易科罰金。

判決書指出，去年12月與今年3月間，74歲張婦與53歲張男因不滿鵝群叫聲太吵，多次持熱水壺闖入農場，對母鵝與未孵化的鵝蛋上淋灑熱水，導致母鵝被淋到哀嚎慘叫，鵝蛋腐壞，其中張婦5次侵入農場，有4次各破壞8顆蛋，其中一次僅1顆，共破壞33顆鵝蛋，張男有一次陪同媽媽前往，當天破壞8顆鵝蛋。

林女日前受訪時表示，為了防蛇在農場養鵝，去年9月第一次生蛋，全家人都很期待，未料竟被鄰居搞鬼，母鵝被淋到哀嚎慘叫，仍堅持孵蛋，卻不知鵝蛋早被淋熟，永遠孵不出小鵝了。

偵訊時，張婦表示，鵝群動不動就大叫，音頻太高，難以入眠，看到它們在孵蛋，才用熱水淋，不要再生出小鵝吵人，庭訊時，張姓母子坦承犯行，但仍嫌鵝太吵，理直氣壯毫無歉意，林女餘怨難消無意諒解被告。

法官審理，認為張婦5次毀損他人物品行為，採一罪一罰，4罪各處拘役8日，一「蛋」處1日，共33日，合併應執行26日，張男毀損行為一次，處拘役8日，如易科罰金以1000元折算一日，可上訴。

記者前往農場未發現林女，但一靠近農場，3隻鵝就衝到門口大聲啼叫，對陌生人保有警戒。附近鄰居則表示，鵝在叫的確很大聲，住在農場上方100公尺都聽得到，不過也譴責虐待動物行為，雙方應該先溝通協調；律師鄭智文指出，基於保護動物生命規範，始於出生，終於死亡，鵝蛋未孵化小鵝，不算生命，屬於物權，澆淋鵝蛋不算虐待動物，因雙方未達和解，判處張女拘役33日刑責相當。

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