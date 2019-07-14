找到了！台南登山會會長桃園失蹤8天 魂斷南插天山溪谷

2019-07-14 19:46

〔記者李容萍／桃園報導〕台南青山登山會楊姓會長（63歲），6日上午參加24人登山隊攀登桃園市復興區南插天山，負責殿後押隊的他，入山後發現忘記帶無線電又獨自返回車上拿無線電，從此失聯。經過多日搜尋，特搜隊今日下午約2點10分，在偏離登山隊位置另一條山路100公尺下的溪谷找到他，但已經沒有生命跡象，因為下溪谷和上來都沒有路，所有搜救隊接到消息後都趕往意外地點，準備接力把人送上山路邊，預計晚上10點過後才能抵達登山口。

警、消表示，楊男任職銀行幹部，登山經驗有2、30年，一直以來，所屬青山登山會以往安排登山不會超過苗栗以北，這次是第一次攀登南插天（青山山友坦言「這個行程對青山來講是陌生沒經驗的」），當天在隊伍押後的楊男才出發沒多久，發現無線電放在車上，於是告知其他山友要返回拿取無線電，只是，楊男取回無線電後，疑似走錯路又脫隊，與其他山友通話時曾抱怨「怎麼挑這麼難走的山…」，直至下午訊號斷訊，其他23名山友傍晚於登山口集合，遲未見到楊男蹤影，始報警協尋。

由於南插天山海拔從660至1907公尺地形複雜，路徑蜿蜒崎嶇難行，山上訊號時好時壞，搜救行動更顯困難，消防局自6日至13日共計動員搜救人力411人次、搜救犬8隻，除消防、義消、警察、林務局及當地山青，也協請國軍、民間救難團體及登山團體等18個單位投入搜救。

警、消研判楊男回登山口車上拿到無線電要再和隊友會合時，不慎走到另一條叉路，而且不小心從一旁不顯眼的位置跌落，整個人直墜100公尺深的山谷溪流，搜救隊先前雖曾經過他滑落的地點，但因為附近沒有明顯滑落的痕跡而未察覺，直到今天再重新搜尋，試著在附近綁登山布條的位置仔細找，並決定用繩索往山谷下找人，最後在谷底溪水邊找到楊，已無生命跡象，研判墜落時受重傷才撐不住 。

其他搜救人員下午從無線電接獲找到人的消息，得知楊男已無生命跡象時，包括連日來在登山口苦等的妻子、女兒和親友都相當難過，搜救人員傍晚聚集在楊男墜谷的溪流，正試著以接力方式從溪谷走到山路，預計再運回到登山口應該是晚上10點以後。

搜救隊員提醒民眾登山時或緊急狀況，要啟用手機上衛星定位（GPS）的功能，一般google地圖都有這樣的功能，平時要懂得如何操作，碰上狀況或預先啟用，可以讓搜救人員很快找到位置救人。

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