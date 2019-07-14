大地主自掏腰包幫議員候選人買票 因病緩刑

2019-07-14 12:32

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山區一名以收地租為生的63歲呂姓大地主，為了想要日後能請託議員關說他兒子進環保局清潔隊工作，去年市議員選舉期間，自掏腰包花14000元幫不知情的楊姓市議員候選人買票，每票500元，共買28票，遭檢調查獲，呂男坦承犯行，高雄地院一審將他判刑2年，褫奪公權4年。但審酌他有糖尿病、高血壓、腎臟病等情狀，犯後態度良好，緩刑5年。可上訴。

判決指出，曾擔任鳳山區北門里鄰長（已卸任）的63歲呂男，去年9 月下旬，為促使楊姓市議員候選人當選，自掏腰包以每票500元向魏姓里民等28人買票，要求投票支持不知情的楊姓市議員候選人。

檢調接獲檢舉，傳訊魏姓、趙姓、邱姓等多名被買票的民眾，均主動交出賄款扣案（涉犯投票受賄罪部分，經檢察官為緩起訴處分或職權不起訴處分確定）；呂男也於偵查中自白，而遭起訴。

法院審理時，呂男自稱為使楊姓市議員候選人當選 ，以利未來請託關說使其兒子能擔任環保局清潔隊員，才自行買票賄選。

法官雖認為呂男妨害選舉公平，犯罪所生危害非輕；但考量他初犯，遭查獲行賄金額合計1 萬4,000 元（共買28票），情節相對較輕，已坦承全部犯行，犯後態度尚可，檢察官起訴書亦請求量處適當之刑並宣告緩刑，被告年齡 63歲，罹有糖尿病合併周邊神經病變、高血壓、高血脂、慢性腎臟病、型肝炎等慢性疾病等一切情狀，量刑2年，褫奪公權4 年，緩刑5年。可上訴。

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