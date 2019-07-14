玩命關頭！ 阿公暴衝倒退嚕撞12車 騎士差點GG

2019-07-14 12:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨發生一起離奇誇張的車禍事故！一名阿公開車到修配廠準備灌氣，停車打空檔時竟打成倒退檔還誤踩油門，整輛車瞬間往後暴衝，直到撞進騎樓才停住，造成12輛汽機車遭波及受損，期間一部機車剛好騎在高速倒車的自小客前方差點被撞上，但騎士卻渾然不覺，生死瞬間被路口監視器拍下，令人嘖嘖稱奇。

這起事故發生在昨天下午2點多，72歲張姓老翁開著豐田自小客外出，途中發現胎壓不足直接開往西屯區成都路上一家汽車修配廠準備幫輪胎灌氣，但就在他駛入修配廠按照指示應該打空檔踩煞車時，卻疑似打錯檔位打成倒退檔還誤踩油門，只見整輛車瞬間往後沿著成都路暴衝了50多公尺。

期間豐田自小客先擦撞路旁的自小客及機車，接著繞了一個大弧形擦撞另一側的路邊車輛後撞入騎樓，再波及多部機車，車尾撞上民宅門柱完全凹陷，車輛才停下，事故總計造成2輛自小客車、10部機車毀損，現場汽機車零件散落一地，所幸未造成人員傷亡，仍令人怵目驚心。

警方獲報處理並調閱路口監視器過濾，赫然發現阿公高速往後暴衝時，剛好有一部渾然不覺的機車騎在阿公自小客前方，畫面看起就像是豐田自小客追著機車跑，所幸自小客隨後轉彎機車騎士才逃過一劫，但驚險畫面仍讓人捏了一把冷汗，員警說，「若是機車在不知情下沒有閃避被撞倒甚至輾過，後果恐不堪設想。」

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