這位移民官曾替台灣在國際發聲 還跟蔡英文念同間學校

2019-07-14 11:48

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署台北市服務站移民官曾潔如，有一段耀眼的過去。她與總統蔡英文都曾經在英國倫敦政經學院留學，曾因英文流利，還曾是台灣進入世界衛生大會代表團成員，前後參加6屆大會；但因中國打壓，台灣始終未能跨入世衛門檻，曾「想讓世界看見台灣」，因此轉換跑道成為移民官。

移民署指出，曾潔如4年前參加移民行政特考並完成專業訓練，目前在移民署台北市服務站外事區服務，平時負責臨櫃收件或是審查外國人居、停留證等業務；曾英文流利，工作難不倒她，她也因具備優異的英文能力及膽識，常被指派擔任外賓翻譯及活動主持人

曾說，她台灣大學政治系畢業後，前往英國倫敦政經學院攻讀公共政策與政府管理研究所，畢業後回台進入衛生署國際合作處工作，因此有機會參加台灣進入世界衛生大會代表團。

當時她負責在世衛的技術委員會上發言，針對台灣在全球衛生與健康貢獻等相關議題，向各國際衛生組織解說，因為台灣醫療發達，又能深入傳染性疾病研究，加入世衛絕對是一股創新的加分力量。

曾還說，她前後共參加6屆世衛大會，但因中國阻饒，台灣始終未能加入，她感到十分遺憾。她為了要讓世界看見台灣，起心動念想轉換跑道，她因此在4年前參加移民署特考，未來想外派去不同國家、宣揚台灣文化。

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