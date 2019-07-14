百公斤老翁浴室跌跤 鼓山警消合力救援

2019-07-14 11:28

〔記者黃建華／高雄報導〕一名重達百公斤又行動不便的李姓老翁，前天傍晚在浴室跌跤，李妻和看護無力把李翁攙扶起來，急電求助警方，鼓山派出所接獲電話，通報119派遣救護車到場救護。警消費了一番工夫合力才把李翁抬上輪椅，讓李妻感激不已。所幸，救護人員評估李翁並無大礙，且婉拒就醫，化解家人虛驚。

鼓山警分局鼓山派出所前（12）日傍晚接獲民眾來電求助表示，「行

動不便的先生在家中浴室跌跤，需要孔武有力的員警到場協助。」

為求慎重，值班警員除立即通知線上警組到場察看外，同時通報119派遣救護車到場救護。

警員顏淑惠、劉奕辰驅車抵達時，見身形壯碩的李姓老翁（70歲）上身赤裸，無奈地坐在浴室地板上，任憑身材瘦小外籍看護使盡吃奶力氣攙扶，重達百公斤的李翁仍然坐在地上紋風不動，一旁妻子心急如焚來回踱步。

李翁妻子（68歲）焦急表示，因自己腰椎受傷開刀，無法使力，丈夫跌跤雖未受傷，但她與看護兩人，無法攙扶不良於行的李翁起身，只好請求人民保母前來相助。

警消人員合作在浴室狹小空間裡費了九牛二虎之力，才將老翁攙扶上輪椅，李翁家屬頻向警、消致謝。不過，經救護人員評估，李翁身體並無大礙，且再三婉拒就醫，堅持

在家休憩由妻子、看護照顧即可，警消因此並未將李翁送醫。

警方呼籲，家中若有行動不便的長者，建議在浴室或容易濕滑的地方加裝防滑設施及扶手，避免一時跌倒而發生危險。

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