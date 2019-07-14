「泰」粗心遺失錢包 女警發還女失主 獲「三碗豬腳」

2019-07-14 11:06

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山警分局旗津分駐所警員吳育萱日前受理民眾拾獲一只錢包，發現裡面有現金5400元和泰國籍女子身分證，聯絡移民署一時卻查不出失主，未料，一對男女隨後卻登門以英語表示「錢包遺失了！」吳員認出，錢包女主人就在眼前，立刻發還，讓錢包與證件失而復得的泰國籍女觀光客又叫又跳，直呼「三碗豬腳（泰語：謝謝之意）！」

旗津分駐所警員吳育萱日前服勤時，一名熱心的旗津居民到所表示，他在旗津海水浴場拾獲一只錢包，打開查看竟發現裡面有多張千元大鈔和證件，擔心失主苦尋無門，趕緊送交派出所處理。

經吳員與拾得民眾一同檢視，這只拉鍊錢包裡除了新臺幣5400元，還有一張泰國的身分證，吳員立即依據證件的資料，聯繫移民署協助查詢相關資料卻一無所獲。正想另尋他法時，一對面露焦慮的男女結伴進到派出所，用英文表示「錢包遺失了!」

吳員看著女子面容好面熟，再拿起錢包內的泰國身分證一看，原來失主就在眼前，當場發還錢包，女子（26歲、泰國籍）喜出望外，又叫又跳對著員警大喊「三碗豬腳!」（泰語:謝謝）

原來這對泰國男女來臺灣自由行，預計在高雄、臺中、臺北連玩9天，沒想到第2天在高雄旗津騎乘腳踏車時，錢包掉落在旗津海水浴場卻渾然不知，直到向攤商購物時才發現錢包遺失，急忙回頭沿路尋找，卻遍尋不著。幸好有熱心路人指引到派出所請警察協助，才幸運地讓錢包失而復得。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法