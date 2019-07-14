「泰」粗心遺失錢包 女警發還女失主 獲「三碗豬腳」
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2019-07-14 11:06

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山警分局旗津分駐所警員吳育萱日前受理民眾拾獲一只錢包，發現裡面有現金5400元和泰國籍女子身分證，聯絡移民署一時卻查不出失主，未料，一對男女隨後卻登門以英語表示「錢包遺失了！」吳員認出，錢包女主人就在眼前，立刻發還，讓錢包與證件失而復得的泰國籍女觀光客又叫又跳，直呼「三碗豬腳（泰語：謝謝之意）！」

旗津分駐所警員吳育萱日前服勤時，一名熱心的旗津居民到所表示，他在旗津海水浴場拾獲一只錢包，打開查看竟發現裡面有多張千元大鈔和證件，擔心失主苦尋無門，趕緊送交派出所處理。

經吳員與拾得民眾一同檢視，這只拉鍊錢包裡除了新臺幣5400元，還有一張泰國的身分證，吳員立即依據證件的資料，聯繫移民署協助查詢相關資料卻一無所獲。正想另尋他法時，一對面露焦慮的男女結伴進到派出所，用英文表示「錢包遺失了!」

吳員看著女子面容好面熟，再拿起錢包內的泰國身分證一看，原來失主就在眼前，當場發還錢包，女子（26歲、泰國籍）喜出望外，又叫又跳對著員警大喊「三碗豬腳!」（泰語:謝謝）

原來這對泰國男女來臺灣自由行，預計在高雄、臺中、臺北連玩9天，沒想到第2天在高雄旗津騎乘腳踏車時，錢包掉落在旗津海水浴場卻渾然不知，直到向攤商購物時才發現錢包遺失，急忙回頭沿路尋找，卻遍尋不著。幸好有熱心路人指引到派出所請警察協助，才幸運地讓錢包失而復得。

  • 泰國籍女觀光客和同行男姓友人從旗津分駐所警員吳育萱手上領回遺失的錢包與證件，高興的頻以泰語「三碗豬腳！」向警方道謝。（記者黃建華翻攝）

    泰國籍女觀光客和同行男姓友人從旗津分駐所警員吳育萱手上領回遺失的錢包與證件，高興的頻以泰語「三碗豬腳！」向警方道謝。（記者黃建華翻攝）

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