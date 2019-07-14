港客為了「這一味」迷糊丟手機 前金警靠一張照片找回失主！

2019-07-14 10:58

〔記者黃建華／高雄報導〕前天深夜有民眾拾獲手機送交前金分駐所，手機內通訊錄都是廣東文，警方研判失主是香港人，原本不知如何招領，但警方眼尖發現手機內有一張在捷運美麗島站「光之穹頂」的全家福照片，研判手機主人是來高雄觀光的香港人，逐一查問轄區內旅店，果然聯繫上遺失手機的梁姓香港籍女子，物歸原主，讓梁女一家人直呼「太幸運了!」

新興分局前金分駐所日前天深夜有民眾拾得手機拿至派出所，警員李彥臻受理後想透過手機裡頭的通訊錄連絡失主前來認領，卻發現手機裡頭的文字都是廣東話，警方因此研判手機主人應該是香港人。

正當警方苦惱該如何和失主聯繫時，眼尖發現手機桌布上有一張全家福的合照，而合照的背景正好就是美麗島捷運站的「光之穹頂」，警方確認失主應是全家從香港一同到台灣遊玩的遊客。

警方逐一向轄內旅店詢問是否有遺失手機的香港籍遊客。皇天不負苦心人，聯繫上梁姓女失主（39歲）至派出所認領，她直呼能把手機找回來真的是太幸運了，一家人也高興地在派出所直向警方道謝。

在聊天過程中得知，原來梁小姐一家人被台灣小吃「滷肉飯」所吸引，多年前在品嘗後仍難忘這個味道，於是才會一家人至高雄旅遊，希望能夠在這次旅行中嘗嘗道地的台灣味，卻在途中不慎將手機遺失了，所幸有警方的幫忙，才能物歸原主，一家人離開前還不忘跟警方合照留念，替這段旅行留下一段最難忘的回憶。

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