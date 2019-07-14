垃圾車輾死晨運阿嬤 司機當場癱軟下跪…

2019-07-14 10:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛民間清潔公司的垃圾車，今天清晨行經一處路口時轉彎時，疑因視線死角輾過出門晨運的八旬阿嬤，阿嬤當場頭破血流經送醫搶救仍因傷重不治，肇事的司機則是腿軟下跪路中，難過不已，至於車禍原因及責任歸屬正由警方調查釐清中。

這起死亡車禍發生在今天清晨5時許，約45歲的張姓垃圾車司機，當時一如往常開車準備到各定點收垃圾，途中沿南區建國北路左轉柳川東路口後沒多久，同車的許姓同事提醒他「好像輾到東西」，張男急停車後下車往後跑察看，驚見一名老婦人已倒臥血泊，他頓時手足無措接著腿軟跪在路中，懊惱難過不已。

消防局獲報趕到現場時，發現婦人倒臥地面，傷勢相當嚴重，不僅頭部有大面積撕裂傷、頭皮掀起，手部也有骨折、撕裂傷，已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍因傷重宣告不治。

警方到場採證時，發現路口的斑馬線上血跡斑斑，還遺留老婦一雙拖鞋與拐杖，查出死者是80歲的賴姓阿嬤通知家人，家人表示老婦有晨運習慣，稍早一如往常出門，未料竟遇死劫。

張姓司機車說，當時車速不快約時速僅10公里，疑左轉時視線死角未發現老婦，左前輪就輾了過去，警方初步研判老婦應是在走斑馬線過馬路時遭垃圾車輾過，訊後將依業務過失致死罪嫌送辦，另肇事原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

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