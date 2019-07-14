新埔警分局的另類「防搶」宣導原來是這個！

2019-07-14 07:54

〔記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔警分局從本週末開始利用夜晚，在轄內執行另類的「防搶」宣導，對象鎖定騎車路過的青少年朋友！警方會同縣府環保局官員，從騎車青少年是否有駕駛執照？有無戴安全帽、或超速問題，到所騎的車輛是不是違反了噪音管制法、甚至涉及改裝等，逐一檢視、取締且告知可能面臨多少罰款，提醒所有青少年及其家長們遵守相關騎車用路規定，才是看緊荷包、不怨國家半路「打劫」的王道。

新埔警分局表示，其實他們執行的是全國警方每到暑假，利用週末、青少年最容易相約騎車出遊，也是交通事故發生高峰期的深夜時段，執行的例行性取締危險駕駛勤務！只是該分局另考量所轄的關西、新埔民風純樸，再加強取締改裝排氣管車輛，以遏止噪音影響轄內夜晚安寧。

警方直言，青少年愛炫、愛酷。在我國年過15、且取得父母同意就能打工之外，高中畢業後等待上大學的大一新鮮人，更常把握這個時候全力打工賺取零用錢，不是妝扮自己，就是妝扮愛車。

而以現在工讀時薪150元計算，青少年只要每天做滿8小時、1週工作5天，1個月就能有2萬4000元進帳，比當前基本工資2萬3100元還多一些。

由於很多青少年打工的目的，就是要用來裝飾、改造愛車以耍炫，其中改裝排氣管製造噪音最為常見，嚴重擾亂安寧。而一旦噪音大過管制標準者，車主或使用人還將面臨1800元到3600元不等的罰鍰，如果沒有限期改善，更可按次連罰；萬一被取締到，荷包勢必要大失血。

至於改裝車輛若有違反「道路交通管理處罰條例」情事，最重可處6000元以上、2萬4000元以下的罰緩！一旦被告發，很可能面臨把打工1個月的辛苦錢統統上繳給國庫。

警方直言，前述狀況多是被取締者咎由自取，但常見有人因此抨擊警方執勤是幫國家「搶錢」！

事實上他們是在做「防搶」宣導！惟有執行取締，且透過前述數字上的比較和衡量，才有機會點醒一心愛現的青少年思考是否值得？間接也防制可能出現更嚴重的結伴飆車、競速等危險駕駛行徑，保障所有用路人安全。

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