案情急轉！大社婦人命案 死者女兒與凶嫌同列共犯

2019-07-13 23:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市46歲王姓婦人今天與女兒到大社區金龍路果菜市場買菜，女兒的男友突然現身要將她載走，王婦極力阻止，未料男子持水果刀刺入王婦左臉頰致身亡。21歲韓嫌載女友逃亡4小時後落網，韓嫌與鄭姓女友兩人列殺人共犯，今夜被依殺人罪嫌移送橋頭地檢複訊後，向橋頭地院聲請羈押。

高雄市46歲王姓婦人今天上午與女兒到大社區金龍路果菜市場買菜，女兒的男友突然現身要將她載走，原本就反對2人交往的母親立即阻止，未料男子竟持水果刀刺傷其左臉頰，王婦送醫不治身亡，目擊者指出，女兒目睹母親被殺，卻未上前查看，還與男友揚長而去，直呼：「非常冷血！」

不過，根據監視器畫面，被害人鄭姓19歲女兒，案發後一度與凶嫌發生爭執，最後，疑似被男友被動載離開現場，不過，檢方仍懷疑其與男友共謀犯案，一併將她列為殺人共犯，晚間檢方將她與男友雙雙聲請羈押。

王姓婦人上午8時10分，與20歲女兒共乘機車到果菜市場買菜，2人在停車場停好車後，兇嫌突然出現，要女友跟他一起走，向來反對2人交往的王婦立即阻止，與兇嫌發生齟齬。

正當吵得不可開交，兇嫌突然持水果刀刺向王婦左臉頰，王婦當場倒地血流如注，救護人員抵達時已失去生命跡象，經送醫於9時12分宣告不治。警方初步勘查，兇刀雖只造成3公分傷口，但疑似太深插入到主動脈，造成王婦殞命。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法