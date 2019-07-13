放話機師飛機餐加料案 律師：郭芷嫣是受害者、有人斷章取義陷害

2019-07-13 16:55

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣由於在網路Line群組放話，要在機師飛機餐內加料，今天中午12點30分在律師陪同下到案說明，會後郭芷嫣不願受訪，在工會律師陪同下搭車離去，其委任律師沈靖家表示，郭芷嫣也是受害者，是有人故意斷章取義，她已經將當天聊天紀錄提供給警方，以釐清案情。

據悉，長榮航空於本月9日報案，警方依違反「民用航空法」展開調查，並發出通知書要求郭芷嫣於19日前到案，雙方才約定今天到案說明，郭芷嫣於今天中午12點30分，在律師陪同下前往蘆竹分局偵查隊製作筆錄，大約在3點40分完成筆錄製作，由於郭芷嫣不願受訪，還一度和記者玩起抓迷藏遊戲，直到4點10分左右，最後在郭芷嫣在工會律師陪同下離去，對於記者所提問題，一律以「謝謝大家」、「大家辛苦了」來回應。

郭芷嫣委任律師沈靖家表示，事實上，郭芷嫣在整個案子當中就是一個被害者，是有心人士斷章取義，故意陷害她，她在當天群組聊天當中，還在宣導反霸凌，至於「entree」只是其中的一句話而已，必須要對照前後文才有意義，今天的偵訊，郭芷嫣把當天所有群組聊天的內容都提供給警方參考，希望能釐清案情。

蘆竹警方則表示，郭芷嫣已經到案說明，全案將整理後函送桃園地檢署偵辦。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法