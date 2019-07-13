獨家》告發「拒絕停車接受稽查逃逸」 法官認警動作不明確撤罰單

2019-07-13 14:09

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名葉姓機車騎士違規左轉，遭警方開單告發「拒絕停車接受稽查逃逸，吊扣駕駛執照6個月」裁罰1萬元，並經高市交通局裁定吊扣、吊銷駕照，一年不得重考等處份。葉某不服提起行政訴訟，辯稱未聽到警哨聲，不知遭警攔停。法官勘驗警方光碟，員警雖有舉手並吹哨2聲，但示意停車受檢動作不明確，葉男有可能誤認為是在指揮交通，判撤銷裁罰。法官並認定交通局的吊銷駕照、一年不得重考等處份有重大瑕疵，屬無效處份。

葉姓騎士提告主張，今年1月4日傍晚，騎機車行經三民區大順、建工路確有違規未依二段式左轉之事實（當時不知違法）。時值下班交通尖峰時刻，員警未穿著顯眼之反光背心，又未手持交通指揮棒且未聽到有吹哨鳴笛之聲音，他誤以為是道路施工交管人員，故不知道有被員警攔查，並非故意拒絕稽查逃逸，要求撤銷1萬元的裁罰與交通局對他作出的吊扣駕照及108年4月18日前仍未繳送駕駛執照者，自4月18日起吊銷駕照，一年內不得重新考領駕駛執照」等處份。

高市交通局則以員警職務報告抗辯，指「員警當時有吹哨並以指揮棒使其停車受檢，但原告仍繼續行駛，顯有不服稽查取締逃逸之情事」。

不過，法官勘驗警方光碟，員警看到葉某機車違規轉彎，雖舉手並吹哨短促音2聲示意，但示意不夠明確，葉某雖有回頭看，可能注意到員警有發出一些警示，但當時為下班尖峰時間，有可能以為員警只是在指揮交通或者提醒注意，不能明確知悉員警在命令制止或停車，主觀上是否有拒絕接受稽查而逃逸的意圖，容有合理懷疑。

法官認為，交通局不能證明葉某有拒絕接受稽查而逃逸的具體事證，原裁罰處分應予撤銷。

此外，法官並指出，裁決機關依道交條例裁處吊扣牌照或駕照時，現行行政實務均額外載明逾各該期日未繳送牌照或駕照者，將依序自翌日起發生「吊扣期間加倍」、「吊銷牌照或駕照」之法律效果，附加相對人逾期未履行繳送義務為停止條件之行政罰，將處分之效力，繫於將來可能發生之事實，生效與否完全處於不確定之狀態，已嚴重違反憲法法治國原則導出之明確性，且此一重大瑕疵最高法院已有判例。

法官因此判定交通局裁定葉某逾期吊扣駕照，將吊銷葉某駕照，一年內不得重考等處份有重大瑕疵，屬無效處份。不服可上訴。

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