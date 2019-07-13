1天教召沒去 男被送辦稱「媽媽太忙忘報到時間」

2019-07-13 11:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣張姓男子為後備軍人，依兵役法規定，有接受教育召集的義務，但他卻沒有依規報到接受1天的教召訓練，被送法辦。張男稱，因媽媽太忙，忘記教召報到訓練時間，檢察官認為這不是「正當理由」，向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑；苗栗地院依妨害兵役治罪條例，處有期徒刑2個月，可易科罰金。

張男為苗栗縣後備指揮部列管之後備軍人，依兵役法第37條規定，有接受三軍部隊教育召集之義務，且為仁愛甲字第953003號教育召集應召員，應於2018年9月14日前往營區報到，接受1天的教育召集訓練。

苗栗縣後備指揮部把召集令，於同年7月31日送達至張男戶籍地，由張母簽收，因當時張男人在國外，張母遂於同年8月23日至苗栗縣後備指揮部申請出國核免切結，並告知張男這次召集令之事宜。

但張男於教召報到日前的9月3日入境，之後未再出境，張母申請的出國核免切結因此失效，但張男也沒有遵期召集令到營區報到，逾應召期限2日，被苗栗縣後備指揮部函送偵辦。

張男應訊時，坦承確有收到召集令，且未於指定時間前往指定營區接受教召；但他稱，母親有將相關訊息告知他，後來他從國外回到家，他有看到召集令，當時因為他工作簽證要辦理延期，然後因為媽媽也太忙了，忘記教育召集訓練報到的時間。

檢察官認為，所謂「正當理由」，是指應召員因遇有天災或重大生病等突發性不可抗力事件，致事實上無法前往指定營區接受召集 之情事而言。張男的辯稱，非「正當理由」之涵蓋範圍，顯為事後卸責之詞，不足採信， 依法向法院聲請簡易判決處刑

法官審理，認張男犯妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款之妨害教育召集罪，處有期徒刑2個月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

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