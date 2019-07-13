亮刀恫嚇「殺妳全家」再捅女友伯父一刀 男子GG了！

2019-07-13 10:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓男子與黃姓女友細故鬧翻，去年8月24日凌晨前往黃女住處欲重修舊好，黃女拒絕讓他進屋，林男竟掏出一把水果刀恫嚇「要殺死妳全家！」兩人爭執聲吵醒黃女伯父，安撫林男「有事好好講」，卻遭林男捅了腹部一刀，高雄地院一審依殺人未遂罪將林男判刑5年6月，另林男涉犯得易科罰金的強制罪、恐嚇罪部分，則判刑4月。可上訴。

判決指出，高職畢業、從事車床工作的林姓男子，與黃姓被害女子為原男女朋友，細故鬧翻，去年8月24日凌晨，林男前往鳳山黃女住處欲重修舊好，卻遭黃女驅趕並拒絕讓他進屋。

未料，林男竟從包包內掏出一把水果刀恫嚇黃女「要殺死妳全家」等語，黃女心生畏懼，兩人爭吵聲驚醒睡夢中的黃女伯父，外出到陽台查探，並安撫「你們兩個有事情好好講」。

黃女伯父講話時時把手搭在林男左肩，卻猝不及防遭林男以右手勒頸並持刀捅了其腹部一刀，黃女伯父挨刀傷及腹腔流血，逃到附近超商向店員求救，送醫急救。

但林男捅了黃女伯父一刀後，又強拉黃女頭髮拖進屋內欲施暴，遭黃女掙脫逃到附近早餐店求救報警，警方趕抵時，林男趁隙逃逸，遭鳳山警分局拘提到案，依殺人未遂、恐嚇與妨害自由等罪送辦。傷勢不輕的黃女伯父則住院治療多日才康復。

高雄地院審理時，林男雖否認有殺人犯意，但仍遭法官依殺人未遂罪判刑5年6月。另涉犯恐嚇、強制等罪則判應執行4個月，如易科罰金12萬元。可上訴。

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