愛車「遭竊」驚慌報警 熱心警火速尋獲車輛

2019-07-13 09:42

〔記者黃建華／高雄報導〕「我的機車被偷了！」前晚25歲許姓男子神情慌張向中正三路派出所報案說他已經找車找了20分鐘了...，警方立刻調閱監視器找車，並派員協尋，結果不到幾分鐘就找到許男的機車，原來又是一起記錯停車位置。警方提醒民眾，出外停車時可用手機拍下停放位置，以免忘記停車地點，誤認遭竊嚇壞自己。

警方前晚在許男驚慌表示機車被竊後，先安撫其情緒，詢問車主姓名、車牌等資料後，問出車輛於中正三路與達仁街口的大樓騎樓遺失，經驗豐富的員警立刻判斷，可能是當天上午下大雨，許男為了儘早找到車位，停在原本不會停的地方，並不慎忘卻此事，但許男卻搖頭否認並堅稱:「一定是被偷了！」

巡邏員警李素珍、卓恩及實習生劉盈盈立即出動前往找尋車輛，同時由所內員警調閱監視器，發現許男早上在中正二路與和平一路路段有行駛畫面，之後便再無畫面，研判車輛應非遭竊，警方分別於失車處四周及附近區域檢查，雖在達仁大樓的騎樓四周尋獲未果，然而另一位警員即刻眼尖的發現，車輛安然的停在中正中正三路與復興一路的大樓騎樓下〈失車處附近〉，並未被偷。

警方數分鐘內便尋獲車輛，許男不斷答謝，還說想請警察喝飲料，但警方婉拒並提醒車主，忘記停車地方是人之常情，平常若容易忘記停車的地方，建議可以拍照提醒自己。

警方說，發現車輛遺失時，先不要用遭竊來驚嚇自己，可以冷靜回想車子停的處所，常常都是自己遺忘或記錯所致。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法