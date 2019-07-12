老公手機出現「活春宮」對話 人妻告相姦敗訴

2019-07-12 21:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對夫妻才剛結婚不久，太太陳女把玩先生的手機，無意中發現一名黃女向先生LINE「鹹溼對話」，包括「等一下我去你那裡洗澡…你好久沒幫我洗了」、「明晚我不給射，你自己射內褲」…，太太據此懷疑老公梁男在外面有小三，一狀告到法院，但法院認為，這些文字尚無法認定兩人有性交之行為，判太太敗訴。

判決書說，梁男與陳女結婚沒多久，有一晚，先生剛下班回來，太太趁先生洗澡時把玩其手機，無意中瞄到LINE對話中有「我要為你生小孩」字眼，他進一步發現，發出此訊息的是她跟先生都認識的黃女。

太太當場跟先生翻臉，進一步要找出2人偷情的證據，她發現黃女的LINE對話包括「你爽了，你要當爸爸了…我懷孕不能上大夜班」、「我想去你那裡洗澡，你好久沒幫我洗澡了」、「你為什麼明晚不給我射…明天你自己射內褲」，太太還發現黃女傳一張用手遮乳的祼照給先生。

太太向法官說，這簡直是用LINE「活春宮」，她幾近崩潰，黃女就是「侵門踏戶」的小三，害得他們夫妻倆感情失和。

梁男與黃女皆否認有「苟且之情」，稱兩人只是好朋友，傳這些對話只是好玩、開玩笑，2人從來沒有性行為。

法官認為，黃女傳這些文字給梁男，道德上確有可議之處，但光憑文字尚難認定2人有相姦之實際行為，因此判決太太敗訴。

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