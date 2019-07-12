私刑正義直播主遭拘提 檢警：剛剛好而已

2019-07-12 18:36

［記者楊政郡／台中報導］有關劉姓直播主號召群眾到台中市太平區郭姓保母住處事件，檢警多次討論到為首及群眾的相關罪責，確實有討論涉及組織犯罪條例，警方也以該罪移送，但檢方斟酌認為被告所為確有妨害自由及妨害公務，且有反覆施行犯罪之虞，才會對他進行拘提及訊後聲請羈押。

台中地院代理行政庭長林源森說，劉嫌到案後坦承犯行，表現頗有悔意，且檢方所舉證劉嫌所涉犯都是3年以下罪責，依比例原則及必要性原則，尚未達到羈押之必要，訊後以5萬元交保。

律師李學庸說，警方站自維護社會秩序第一線，對於犯罪者、嫌疑人或是虞犯都是從重要求，無可厚非。但案子移送到檢方手裡，就必須冷靜思考一切依嚴謹證據法則，更不能故意拉高罪責，或拉低罪責，就檢察官來說這是有失職之虞。

台中地檢署代理襄閱主任檢署官林彥良說，檢方絕不會故意拉高罪責，該案是以妨害自由及妨害公務等罪，且被告有反覆實施之虞慮，向法院聲請羈押，現場出現恐嚇言語及強制行為、毀損公物等，不只是單純社會秩序維護法的問題，不僅是刑法149條妨害秩序罪，希望民眾不要以身試法。

警方11日移送8人，劉姓直播主12日上午訊後聲押，法官諭令5萬元交保，另有謝姓嫌疑人5萬交保，3人限制住居，2人請回，1人送少年法庭。

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